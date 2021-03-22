استقرار العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.52%، وأقل عائد 14.35%، ومتوسط العائد 14.51%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.80%، وأقل عائد 14.70%، ومتوسط العائد 14.78%.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.