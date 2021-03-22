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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار العائد على سندات الخزانة اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:41 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.52%، وأقل عائد 14.35%، ومتوسط العائد 14.51%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.80%، وأقل عائد 14.70%، ومتوسط العائد 14.78%.

وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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