الحريري يرفض ورقة عون ويعتبر تشكيله الحكومة مخالفًا للدستور

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، سلمه أمس "تشكيلة كاملة للحكومة الجديدة" تتضمن ثُلثا وزاريا معطلا داخل الحكومة لصالح فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل).جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب تلاه "الحريري" من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب اللقاء الذي عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي استغرق أقل من نصف ساعة.واعتبر الحريري ورقة الرئيس عون مخالفة للدستور اللبناني، قائلا: "الرئيس عون قال إن لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة، أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من 100 يوم، وفقا لموقع «لبنان 24».وتابع الحريري: "اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف مش شغلته يعبي أوراق من حدا".وأكد الحريري- في كلمته التي بدت أقرب إلى إعلان لانهيار المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة منذ تكليفه بترؤسها وتأليفها في شهر أكتوبر الماضي- أن هذا التصرف غير مقبول، لأن وظيفة رئيس الوزراء المكلف لا تقتصر على مجرد "تعبئة أوراق يتلقاها من الغير"، كما أنه ليس من بين مهام رئيس الجمهورية تشكيل الحكومات.