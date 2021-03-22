التخطيط: منظومة إلكترونية لتتبع مؤشرات تمكين المرأة

تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تدشين منظومة إلكترونية لرصد وتتبع مؤشرات تمكين المرأة المصرية ووضعها فى مراكز اتخاذ وصنع القرار بشكل دورى، سواء فى المواقع القيادية أو فى مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته أمس الأحد فى الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات.كما تعتزم وزارة التخطيط، فى إطار تكليفات القيادة السياسية، تفعيل وحدة تكافؤ الفرص التى تم تدشينها مؤخرًا بالوزارة، وتعميمها على الجهات التابعة لها مع إمكانية دراسة نقل التجربة إلى مختلف الوزارات، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الوصول للمناصب القيادية ورصد أى معوقات أو تمييز ضدها، مع دراسة إتاحة فرص التدريب الممكنة لتأهيلها لشغل المناصب القيادية.