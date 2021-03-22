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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: منظومة إلكترونية لتتبع مؤشرات تمكين المرأة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:07 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تعكف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تدشين منظومة إلكترونية لرصد وتتبع مؤشرات تمكين المرأة المصرية ووضعها فى مراكز اتخاذ وصنع القرار بشكل دورى، سواء فى المواقع القيادية أو فى مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته أمس الأحد فى الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات.

كما تعتزم وزارة التخطيط، فى إطار تكليفات القيادة السياسية، تفعيل وحدة تكافؤ الفرص التى تم تدشينها مؤخرًا بالوزارة، وتعميمها على الجهات التابعة لها مع إمكانية دراسة نقل التجربة إلى مختلف الوزارات، بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الوصول للمناصب القيادية ورصد أى معوقات أو تمييز ضدها، مع دراسة إتاحة فرص التدريب الممكنة لتأهيلها لشغل المناصب القيادية.

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