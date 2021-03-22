2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن الصحة الفلسطينية سجلت 31 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.كما أوضحت الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الاراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وقطاع غزة خلال 24 ساعة.وأشارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 1534 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.