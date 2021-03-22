استجابة للرئيس.. محافظ الجيزة يمنح سيدة التروسيكل عقد شقة ومحل

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ناهد جمال سعيد، سيدة التروسيكل، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلباتها، ومنحها المحافظ عقد شقة ومحل تكريمًا لها ولقصة كفاحها.وقالت ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث معها هاتفيًا وقال لها: "كل مشاكلك هتتحل وكل طلباتك هتتعمل انتى وبناتك الخمسة".فيما أبدت سائقة التروسيكل، سعادتها بالاستجابة لمطلبها، معبرة عن شكرها للرئيس السيسي، مؤكدة أنه أب كل المصريين على استجابته السريعة لكل طلباتي.