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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة للرئيس.. محافظ الجيزة يمنح سيدة التروسيكل عقد شقة ومحل

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:00 م
محافظ الجيزة يمنح
محافظ الجيزة يمنح سيدة التروسيكل عقد شقة ومحل
عبدالله هشام
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استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ناهد جمال سعيد، سيدة التروسيكل، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلباتها، ومنحها المحافظ عقد شقة ومحل تكريمًا لها ولقصة كفاحها.

وقالت ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث معها هاتفيًا وقال لها: "كل مشاكلك هتتحل وكل طلباتك هتتعمل انتى وبناتك الخمسة".

فيما أبدت سائقة التروسيكل، سعادتها بالاستجابة لمطلبها، معبرة عن شكرها للرئيس السيسي، مؤكدة أنه أب كل المصريين على استجابته السريعة لكل طلباتي.

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