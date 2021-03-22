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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إزالة الشامات والشعر.. فوائد العلاج بالليزر

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:35 م
إزالة الشامات والشعر
إزالة الشامات والشعر
غادة موسى
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عندما نفكر أو نسمع عن العلاج بالليزر، فإن أذهاننا تدور مباشرة حول السرطان أو تفتيح البشرة وشدها وإشراقها، لكنها لا تقتصر على ذلك فقط، حيث تشير الكلمة إلى تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المحفز للإشعاع، ويساعد في حل المشكلات المتعلقة بالبشرة والجسم التي لا تستجيب للأدوية.

«الليزر» يستخدم في إزالة الشامات وإزالة الشعر وتقليص الأورام أو إزالة حصوات الكلى وإزالة الألم والثعلبة، كما تختار معظم صناعات الأزياء علاجات الليزر التجميلية والجلدية.

علاج غير مؤلم
بسبب استخدام العلاج بالضوء، يتم إجراء العملية بشكل أقصر وأكثر سطحية، ويجعل إصلاح الأنسجة أسرع، حتى أنهم يوفرون الوقت ويعطون النتيجة المرجوة في وقت أقل من العمليات الجراحية التقليدية، كما أنه يزيل الألم الموجود مسبقًا، يمكن أن يترك العلاج الجلد أحمر ولكن هذا سيكون مؤقتًا، كما يقلل العلاج بالليزر أيضًا من التورم أو الحرق الناجم عن الكدمات.

تحسين نمو الأنسجة وإصلاح الخلايا
يؤدي الاختراق العميق لليزر في الأنسجة إلى تسريع تكاثر الخلايا ونموها، هذا يجعل الخلية تمتص الطاقة والمواد الغذائية بسهولة.

يعزز الكولاجين والمرونة
يعزز العلاج بالليزر جمال ونضارة البشرة، حيث يزيل الضوء خلايا الجلد الميتة ويحفز الخلايا الجديدة ويقويها ويجعل البشرة متوهجة، كما يتم إزالة عيوب الجلد ويبدأ تكوين الكولاجين الصحي.

وعندما يشفى الجلد، يؤدي ارتفاع مستوى الكولاجين إلى شد الجلد من ندوب حب الشباب، الندبات الجراحية، فرط التصبغ، حروق الشمس، تلف الجلد.


موفر للوقت
هذه العملية سهلة التنفيذ، مرة أو مرتين في الشهر كافية لنتائج دائمة، فالعلاج دقيق للغاية ويستهدف المشكلة، ويعتمد التعافي على نوع البشرة لأن كل شخص فريد من نوعه وكذلك جسمه. تظهر العلاجات بالليزر نتائج فورية، فمعدلات فعاليته أكثر من 90٪.

آمن
العلاج بالليزر هو إجراء معتمد ومختبر بالكامل، ليس له آثار جانبية كبيرة.

علاج العديد من الامراض
أتاح وجود العلاج بالليزر إمكانية علاج العديد من الأمراض مثل إصلاح شبكية العين، إزالة حصوات الكلى، تراخي الجلد، شبكة العنكبوت، بما في ذلك آلام أعصاب الظهر، سرطان عنق الرحم، سرطان القضيب، سرطان المهبل.

تستخدم علاجات الليزر في الغالب لعلاج الآلام العادية والالتهابات والجروح وإصابات العضلات، في الوقت الحاضر بدأت العديد من الشركات في تقديم أجهزة للعلاج بالليزر لأغراض الاستخدام المنزلي.

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