أبوردينة يرد على نتنياهو: السلام الحقيقى مع الفلسطينيين

صرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الإثنين، بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يكون فقط من خلال السلام مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية أولا، وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وتعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، التي جاء فيها "إن الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب وليس الفلسطينيين"، أكد أبوردينة أن هذه التصريحات الإسرائيلية تندرج في إطار التهرب المستمر للحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات السلام المترتبة على الجانب الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية، وفقا لوكالة "وفا".وشدد أبوردينة على أن السلام الشامل في المنطقة يكون فقط من خلال اتفاق سلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، لافتا إلى أن طريق السلام وفق الشرعية الدولية يتم فقط من خلال العنوان الفلسطيني المتمثل بالقيادة الشرعية للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإن أي محاولة للبحث عن سلام وهمي لن يؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.وختم أبوردينة تصريحه بالقول: هذا هو السلام الحقيقي الذي يحقق السلام والأمن للجميع، وإلا ستبقى المنطقة في دوامة من التوتر والعنف.