حظك اليوم.. برج الحوت الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:20 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيا: تشعر بأن لديك طاقة كبيرة ورغبة في أداء بعض الأعمال التي تضيف لك مهنيا، استثمر طاقتك فهناك فرصة جيدة لتولي مكانة أفضل
عاطفيا: تشعر بالسعادة مع الحبيب في ظل الاهتمام المتبادل بينكم، ولكن حاول أن تغير من طريقة حبك المعتادة وجدد في مشاعرك ومشاعره
صحيا: حاول تنظيم وقت نومك حتى لا يكون متقطع بهذا الشكل الذي يسبب لك الصداع ويفقدك التركيز طوال يومك
مهنيا: تشعر بأن لديك طاقة كبيرة ورغبة في أداء بعض الأعمال التي تضيف لك مهنيا، استثمر طاقتك فهناك فرصة جيدة لتولي مكانة أفضل
عاطفيا: تشعر بالسعادة مع الحبيب في ظل الاهتمام المتبادل بينكم، ولكن حاول أن تغير من طريقة حبك المعتادة وجدد في مشاعرك ومشاعره
صحيا: حاول تنظيم وقت نومك حتى لا يكون متقطع بهذا الشكل الذي يسبب لك الصداع ويفقدك التركيز طوال يومك