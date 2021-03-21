وفيات كورونا في المكسيك تبلغ 198036 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء اليوم، تسجيل 2133 إصابة و209 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2133، مقابل 5729 في بيانات السبت، لتصل إلى مستوى 2195772 حالة.كما ذكرت الوزارة بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أنها رصدت خلال يوم 209 وفيات ناجمة عن المرض، مقارنة مع 608 في إحصائية السبت، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 198036 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.