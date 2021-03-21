دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

شارك مركز الإبداع العلمي التابع لمجلس أمناء دمياط الجديدة في مسابقة إنتل أيسف على مستوى الجمهورية، حيث أقيمت التصفيات النهائية يوم الجمعة الماضي وأعلنت النتيجة اليوم الأحد وقد مثل المحافظة عدد 7 مشروعات بثمانية طلاب وجميعهم من أبناء مركز الإبداع العلمي.وأعلنت النتيجة اليوم وحقق ثلاث منهم المركز الأول كل في تخصصه وتم تصعيد اثنين منهم إلى الَعرض العالمي في أمريكا وهم "ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية، وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية"، كما حقق محمد مصطفى فاروق المركز الأول في مجال الفيزياء.وقد فاز محمد ماضي وأحمد هشام في مجال الربوت بالمركز الأول تحت السن والمركز الأول لأفضل عرض وقد تم إعطاء جوائز خاصة وشهادات للمتسابقين.. بالإضافة إلى الطالب حرز طاهر الدهراني عن مشروعه في علاج مرض السكر باستخدام فطر عش الغراب.