برنامج رامز جلال رمضان ٢٠٢١.. أكثر رعبا

برنامج رامز جلال رمضان ٢٠٢١

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، يستعد النجم رامز جلال للتحضيرات النهائية لبرنامجه الجديد الذي يحمل اسم مبدئي، حيث يعكف على تصوير حلقاته المنتظر عرضها في شهر رمضان 2021، علي قناه إم بي سي عقب آذان المغرب مباشرة.في تفاصيل المقلب، يتجه رامز وضيوفه الي المملكه العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الذي كان يصور موخرا، في الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد فكرة البرنامج هذا العام على تصويره داخل مدينة ملاهي كبيرة في السعودية حيث يسقط الضيف في نفق طويل ومرعب وبعدها تقوم الضحية بالجري في نفق طويل وسط حالة من الهلع والرعب.ومن بين الفنانين الذين صوروا بالفعل حلقاتهم في البرنامج كل من أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وغيرهما.ويستمر رامز في تصوير برنامجه الجديد حتي أواخر الشهر الجاري وذلك قبل اول ايام شهر رمضان المبارك، حتى لا يقع ضيوفه في معرفه مقلبه الجديد اذا تم عرض حلقاته.واستطاع رامز جلال أن يحقق نسب مشاهدة عالية على مدار السنوات الماضية، واجتذب شريحة كبيرة من المشاهدين، حتى أصبح البرنامج وجبة أساسية على مائدة الإفطار من كل عام.آخر أعمال رامز جلال كانت خلال شهر رمضان 2020 من خلال برنامج «رامز مجنون رسمي»، وحقق من خلاله نسب مشاهدة عالية، واستضاف عددًا كبيرًا من النجوم منهم محيي إسماعيل، وروجينا، وفيفي عبده، وياسمين صبري، وعدد من لاعبي كرة القدم.