محسن جابر: أغاني عبد الحليم ملكًا كاملًا لشركة «صوت الفن»

أصدر المنتج محسن جابر بيانا صحفيا قال فيه: "نظرا لما يتم تداوله حاليا فى وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا بخصوص ملكية أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وكنت أتمنى ألا أرد على مهاترات ومغالطات السيد محمد شبانة، إلا أنه يسعدنى أن أوضح أن جميع أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هي ملكًا خالصًا لشركة صوت الفن".وأضاف أن ذلك بموجب عقد الشركة المبرم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان عبد الحليم حافظ، وكذلك بموجب تنازلات موثقة من المؤلفين والملحنين مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار محمد الموجى والموسيقار بليغ حمدى، والشعراء حسين السيد ومحمد حمزة والأبنودى وغيرهم.وتابع محسن جابر قائلا: "ليس صحيحًا ما يذكره السيد محمد شبانة على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أنه يملك أغانى عمه الفنان عبد الحليم حافظ أو أن شركة صوت الفن موزعة لها فقط، فهذه إساءة بالغة للشركة ونشر هذه المغالطات على هذا النحو يصيبها ويصيبنا بضرر كبير، والصحيح أن شركة صوت الفن هى المالكة لهذه الأغانى ملكية خالصة.وأضاف "وأن السيد محمد شبانه لا يملك إلا الحصة التى ورثها فى الشركة، وهى حصة صغيرة لا ترتقى لحصة حاكمة، خاصة وأن السيدة الفاضلة المرحومة علية شبانة أخت الفنان عبدالحليم حافظ وبعض ورثة المرحوم إسماعيل شبانة ورثوا نصف تركة عبد الحليم وباعوا حصتهم فى الشركة لنا، كما قام جميع ورثة الموسيقار محمد عبد الوهاب ببيع حصتهم فى الشركة أيضًا لنا".مؤكدا أنه" في صدد استعادة لفن الزمن الجميل فقد أسعدنى حصول شركة "بيزنكس" على تصريح باستعمال أغانى الفنان عبد الحليم فى الحفل المقام فى التحفة الفنية (قصر البارون). وأتمنى من كل جهات الدولة دعم هذا الحدث الفنى الوطنى الكبير ليكون حفلًا رائعًا يجذب الأنظار والسياح لوطننا الحبيب".