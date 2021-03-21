النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أعلنت النمسا أنها سوف تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري في مشروعات دولية للمساعدة في تحقيق تقدم كبير في حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، مشيرة إلى أن المياه النظيفة ضرورية للتنمية المستدامة.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأحد - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه - أنه على الرغم من النجاح في الحصول على مياه الشرب وتوفير مرافق الصرف الصحي للسكان حول العالم - وفقًا لتقرير المياه العالمي للأمم المتحدة لعام 2020 - لا يزال أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى الوصول الآمن إلى مياه الشرب.وأشار البيان إلى أن أكثر من أربعة مليارات شخص - أكثر من نصف سكان العالم - لا يتمتعون بوصول آمن إلى المرافق الصحية، مشيرا إلى استمرار الضغط المتزايد على المياه التي تعتبر أثمن مورد على كوكبنا.كما لفت البيان إلى أن أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ والنمو السكاني المطرد أدوا بالفعل إلى زيادة تدهور الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في أفقر مناطق العالم، منوها بأن أهمية تعاون المجتمع الدولي في هذا المجال.