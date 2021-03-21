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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2713 إصابة و22 وفاة بكورونا في النمسا

الأحد 21/مارس/2021 - 01:42 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2713 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 514 ألفا و153 حالة، وتعافى منهم 473 ألفا و357 حالة، بينما توفى 9074 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1885 حالة في المستشفى، منهم 410 حالات فى العناية المركزة، بينما تلقى تطعيم لقاح كورونا مليون و239 ألفا و208 حالات.

وقال البيان إن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 104، وكارينثيا 106، والنمسا السفلى 655، والنمسا العليا 486، وسالزبورغ 199، وستيريا 281، وتيرول 194، وفورارلبرغ 33، وأخيرا العاصمة فيينا 655 حالة.

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