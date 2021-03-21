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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة رانيا يوسف في «الفعل الفاضح» لـ28 مارس

الأحد 21/مارس/2021 - 12:32 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نجلاء رفاعي
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قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رانيا يوسف في الجنحة رقم 388 لسنة 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة "الرشيد" العراقية مع المذيع نزار لـ28 مارس الجاري.

وكان قد تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه انه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوى انه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من احد البرامج اذيعت على قناة الرشيد العراقية في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن اليها الاولي في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس" وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

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