في الصيف.. 14 طريقة للمحافظة على شعرك من التلف
الأحد 21/مارس/2021 - 12:21 م
هويدا سعيدطباعة
مع تغير الفصول والشمس التي أصبحت حارقة، يجب المحافظة على الشعر من التلف خاصة في فصل الصيف وعند نزول حمامات السباحة.
وبحسب موقع "stylecraze"، نرصد أبرز النصائح لحماية شعرك من التلف.
- تجنب الكثير من مستحضرات التجميل
تجنب الإفراط في التلوين سواء في المنتجع الصحي أو في المنزل.
- استخدام بلسم
أثناء تجفيف الشمس لشعرك، تأكد من أنك تساعد في استعادة بعض الرطوبة والحياة إليه باستخدام بلسم الشطف.
- شامبو بعناية
الكثير من الشامبو يمكن أن يجفف فروة رأسك وشعرك أكثر.
- تقليم شعرك
لكن إذا كنت لا ترغبين في تقصير شعرك، فاختر قصة صغيرة تعتني بالنهايات وتعيد الحياة لشعرك.
- اشرب الكثير من السوائل
تناول سوائل التبريد التي ستساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ورطبًا.
- الشامبو الجاف
إذا كان شعرك دهنيًا والغسيل المشترك اليومي يجعل شعرك دهنيًا، فانتقل إلى الشامبو الجاف.
- استخدمي منتجات الشعر المناسبة
ابحث عن المنتجات التي تحمل علامات تجديد وترطيب وترطيب، تجنبي أي منتج تصفيف يحتوي على الفورمالديهايد (كحول).
- العلاج الليلي
ضعي بلسمًا يترك على الشعر الجاف والمتطاير، ولفي غطاء بلاستيكيًا أو منشفة حتي الصباح.
- تقليل استخدام الأدوات الساخنة
ابتعد عن مجفف الشعر أو مكواة فرد بقدر المستطاع.
- الاستحمام قبل السباحة
الاستحمام قبل نزول حمام السباحة حتي يكون شعرك ممتلئًا بالرطوبة بحيث يكون لديه مساحة أقل لامتصاص الكلور أو الملح عند السباحة.
- قبعة السباحة
هي طريقة رائعة لحماية شعرك يساعد قبعة السباحة شعرك على عدم ملامسته للماء الذي تسبح فيه.
- ارتداء قبعة
ارتداء القبعة تساعد على حماية وجهك ورقبتك فحسب، بل سيحمي فروة رأسك أيضًا من أشعة الشمس القاسية.
- تجنب قص الشعر في الصيف
يحتاج الشعر إلى أن يكون أطول وأثقل في الصيف للتعامل مع الرطوبة والضغط الناتج عن الملح والكلور والشمس.
- استخدام المنشفات القطنية
استخدم منشفة قطنية أو قميصًا أو مجفف الهواء RevAir Reverse، كلاهما بديل رائع لتجفيف الشعر.
وبحسب موقع "stylecraze"، نرصد أبرز النصائح لحماية شعرك من التلف.
- تجنب الكثير من مستحضرات التجميل
تجنب الإفراط في التلوين سواء في المنتجع الصحي أو في المنزل.
- استخدام بلسم
أثناء تجفيف الشمس لشعرك، تأكد من أنك تساعد في استعادة بعض الرطوبة والحياة إليه باستخدام بلسم الشطف.
- شامبو بعناية
الكثير من الشامبو يمكن أن يجفف فروة رأسك وشعرك أكثر.
- تقليم شعرك
لكن إذا كنت لا ترغبين في تقصير شعرك، فاختر قصة صغيرة تعتني بالنهايات وتعيد الحياة لشعرك.
- اشرب الكثير من السوائل
تناول سوائل التبريد التي ستساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ورطبًا.
- الشامبو الجاف
إذا كان شعرك دهنيًا والغسيل المشترك اليومي يجعل شعرك دهنيًا، فانتقل إلى الشامبو الجاف.
- استخدمي منتجات الشعر المناسبة
ابحث عن المنتجات التي تحمل علامات تجديد وترطيب وترطيب، تجنبي أي منتج تصفيف يحتوي على الفورمالديهايد (كحول).
- العلاج الليلي
ضعي بلسمًا يترك على الشعر الجاف والمتطاير، ولفي غطاء بلاستيكيًا أو منشفة حتي الصباح.
- تقليل استخدام الأدوات الساخنة
ابتعد عن مجفف الشعر أو مكواة فرد بقدر المستطاع.
- الاستحمام قبل السباحة
الاستحمام قبل نزول حمام السباحة حتي يكون شعرك ممتلئًا بالرطوبة بحيث يكون لديه مساحة أقل لامتصاص الكلور أو الملح عند السباحة.
- قبعة السباحة
هي طريقة رائعة لحماية شعرك يساعد قبعة السباحة شعرك على عدم ملامسته للماء الذي تسبح فيه.
- ارتداء قبعة
ارتداء القبعة تساعد على حماية وجهك ورقبتك فحسب، بل سيحمي فروة رأسك أيضًا من أشعة الشمس القاسية.
- تجنب قص الشعر في الصيف
يحتاج الشعر إلى أن يكون أطول وأثقل في الصيف للتعامل مع الرطوبة والضغط الناتج عن الملح والكلور والشمس.
- استخدام المنشفات القطنية
استخدم منشفة قطنية أو قميصًا أو مجفف الهواء RevAir Reverse، كلاهما بديل رائع لتجفيف الشعر.