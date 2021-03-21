رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في الصيف.. 14 طريقة للمحافظة على شعرك من التلف

الأحد 21/مارس/2021 - 12:21 م
الشعر
الشعر
هويدا سعيد
طباعة
مع تغير الفصول والشمس التي أصبحت حارقة، يجب المحافظة على الشعر من التلف خاصة في فصل الصيف وعند نزول حمامات السباحة.

وبحسب موقع "stylecraze"، نرصد أبرز النصائح لحماية شعرك من التلف.

- تجنب الكثير من مستحضرات التجميل

تجنب الإفراط في التلوين سواء في المنتجع الصحي أو في المنزل.

- استخدام بلسم

أثناء تجفيف الشمس لشعرك، تأكد من أنك تساعد في استعادة بعض الرطوبة والحياة إليه باستخدام بلسم الشطف.

- شامبو بعناية

الكثير من الشامبو يمكن أن يجفف فروة رأسك وشعرك أكثر.

- تقليم شعرك

لكن إذا كنت لا ترغبين في تقصير شعرك، فاختر قصة صغيرة تعتني بالنهايات وتعيد الحياة لشعرك.

- اشرب الكثير من السوائل

تناول سوائل التبريد التي ستساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ورطبًا.

- الشامبو الجاف

إذا كان شعرك دهنيًا والغسيل المشترك اليومي يجعل شعرك دهنيًا، فانتقل إلى الشامبو الجاف.

- استخدمي منتجات الشعر المناسبة

ابحث عن المنتجات التي تحمل علامات تجديد وترطيب وترطيب، تجنبي أي منتج تصفيف يحتوي على الفورمالديهايد (كحول).

- العلاج الليلي

ضعي بلسمًا يترك على الشعر الجاف والمتطاير، ولفي غطاء بلاستيكيًا أو منشفة حتي الصباح.

- تقليل استخدام الأدوات الساخنة

ابتعد عن مجفف الشعر أو مكواة فرد بقدر المستطاع.

- الاستحمام قبل السباحة

الاستحمام قبل نزول حمام السباحة حتي يكون شعرك ممتلئًا بالرطوبة بحيث يكون لديه مساحة أقل لامتصاص الكلور أو الملح عند السباحة.

- قبعة السباحة

هي طريقة رائعة لحماية شعرك يساعد قبعة السباحة شعرك على عدم ملامسته للماء الذي تسبح فيه.

- ارتداء قبعة

ارتداء القبعة تساعد على حماية وجهك ورقبتك فحسب، بل سيحمي فروة رأسك أيضًا من أشعة الشمس القاسية.

- تجنب قص الشعر في الصيف

يحتاج الشعر إلى أن يكون أطول وأثقل في الصيف للتعامل مع الرطوبة والضغط الناتج عن الملح والكلور والشمس.

- استخدام المنشفات القطنية

استخدم منشفة قطنية أو قميصًا أو مجفف الهواء RevAir Reverse، كلاهما بديل رائع لتجفيف الشعر.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا