في الصيف.. 14 طريقة للمحافظة على شعرك من التلف

- تجنب الكثير من مستحضرات التجميل



- استخدام بلسم



- شامبو بعناية



- تقليم شعرك



- اشرب الكثير من السوائل



- الشامبو الجاف



- استخدمي منتجات الشعر المناسبة



- العلاج الليلي



- تقليل استخدام الأدوات الساخنة



- الاستحمام قبل السباحة



- قبعة السباحة



- ارتداء قبعة



- تجنب قص الشعر في الصيف



- استخدام المنشفات القطنية



مع تغير الفصول والشمس التي أصبحت حارقة، يجب المحافظة على الشعر من التلف خاصة في فصل الصيف وعند نزول حمامات السباحة.تجنب الإفراط في التلوين سواء في المنتجع الصحي أو في المنزل.أثناء تجفيف الشمس لشعرك، تأكد من أنك تساعد في استعادة بعض الرطوبة والحياة إليه باستخدام بلسم الشطف.الكثير من الشامبو يمكن أن يجفف فروة رأسك وشعرك أكثر.لكن إذا كنت لا ترغبين في تقصير شعرك، فاختر قصة صغيرة تعتني بالنهايات وتعيد الحياة لشعرك.تناول سوائل التبريد التي ستساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ورطبًا.إذا كان شعرك دهنيًا والغسيل المشترك اليومي يجعل شعرك دهنيًا، فانتقل إلى الشامبو الجاف.ابحث عن المنتجات التي تحمل علامات تجديد وترطيب وترطيب، تجنبي أي منتج تصفيف يحتوي على الفورمالديهايد (كحول).ضعي بلسمًا يترك على الشعر الجاف والمتطاير، ولفي غطاء بلاستيكيًا أو منشفة حتي الصباح.ابتعد عن مجفف الشعر أو مكواة فرد بقدر المستطاع.الاستحمام قبل نزول حمام السباحة حتي يكون شعرك ممتلئًا بالرطوبة بحيث يكون لديه مساحة أقل لامتصاص الكلور أو الملح عند السباحة.هي طريقة رائعة لحماية شعرك يساعد قبعة السباحة شعرك على عدم ملامسته للماء الذي تسبح فيه.ارتداء القبعة تساعد على حماية وجهك ورقبتك فحسب، بل سيحمي فروة رأسك أيضًا من أشعة الشمس القاسية.يحتاج الشعر إلى أن يكون أطول وأثقل في الصيف للتعامل مع الرطوبة والضغط الناتج عن الملح والكلور والشمس.استخدم منشفة قطنية أو قميصًا أو مجفف الهواء RevAir Reverse، كلاهما بديل رائع لتجفيف الشعر.