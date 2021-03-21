إنعام سالوسة تشارك فى فيلم تسجيلى عن جهود الدولة تجاه المرأة

شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض قبل قليل عن جهود الدولة تجاه المرأة المصرية في احتفالية يوم المرأة المصرية وعيد الأم بمركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتحدث الفيلم عن المبادرات التي قدمتها الدولة المصرية من قبل كل الوزارات تجاه المرأة المصرية، والتي هدفت إلى رعايتها والاهتمام بها على مستوى الصحة والارتقاء بمستواها المعيشي وغيرها من الأمور التي تهدف إلى معيشتها حياة كريمة.وعلى صعيد آخر، تتواجد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة في الموسم الرمضاني القادم من خلال مشاركتها في مسلسل "ضل راجل" بمشاركة الفنان ياسر جلال والفنانة نرمين الفقي ونور اللبنانينة وعدد كبير من النجوم.