مدير «أرامكو» السعودية يتوقع ارتفاع الطلب النفطي في 2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، إنه يتوقع ارتفاع الطلب على النفط في العام الحالي 2021، مشيرا إلى أن الطلب الصيني يقترب من مستويات ما قبل الجائحة وأن اللقاحات تساعد في إعادة فتح الاقتصادات.وقال أمين الناصر، في إيجاز بمناسبة إعلان نتائج عملاق النفط السعودي: "مؤشرات التعافي تبعث على السرور، نتوقع استمرارها مع شروع الحكومات والسلطات بأنحاء العالم في إعادة فتح الاقتصادات".وأعلنت "أرامكو" اليوم نيتها خفض الإنفاق الرأسمالي بعد تراجع صافي ربح 2020 بنسبة 44.4%، متأثرا بانخفاض أسعار النفط ومبيعاته في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالطلب.