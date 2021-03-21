الحرس الثوري: قتيل و3 جرحى في انفجار جنوب شرق إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بمحافظة سستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.وفي سياق متصل، كان قد أصيب عدد من حرس السواحل في جنوب إيران خلال الفترة الماضية، بجروح جراء اعتداء على مركزهم بعد مقتل شاب في مناوشات بين وحدتهم ومهربين، وفق ما أفادت صحيفة "كيهان".وأشارت "كيهان" إلى أن "شخصا على متن قارب للتهريب قتل بالرصاص من قبل حرس الحدود" المكلفين بمراقبة السواحل، نقلا عن العميد حسين دهكي، قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان.وأفاد أن العناصر أطلقوا النار باتجاه "قوارب ضالعة في تهريب المحروقات ضمن عصابة منظمة"، بعدما تجاهل من كانوا على متنها طلقات تحذيرية ورموا باتجاه العناصر مقذوفات بعضها "قابل للاشتعال".