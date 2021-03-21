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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: نملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم

الأحد 21/مارس/2021 - 09:29 ص
أرامكو
أرامكو
منار أحمد
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، اليوم الاحد، أن الشركة تمتلك خطط طزاريء للتعامل مع أي هجوم وفق لقناة العربية الاخبارية.

وأضاف أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم الإرهابي عليها، يوم الجمعة.

وكان قد صرح مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، الجمعة، بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح الجمعة، تعرضت مصفاة تكرير البترول فى الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته، بحسب "واس".

وأكد المصدر، أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية فى الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.



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