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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدمير 3 أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية ببغداد

الأحد 21/مارس/2021 - 08:48 ص
تدمير أوكار للإرهابيين
تدمير أوكار للإرهابيين
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الأول باللواء الأول قوات خاصة، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية، مشيرا إلى قيام الجهد الهندسي بتفجيرها.

وأضافت، أنه تم العثور أيضا على عبوة ناسفة، وكيلو جرام من مادة نترات الأمونيا و٣ كيلو جرامات من عجينة C4 و٣ كيلو جرامات من مادة الكبريت.

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