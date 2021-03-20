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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تتسلم 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

السبت 20/مارس/2021 - 11:33 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
عبير سليم
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم، وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

ونقل موقع "موزاييك أف أم"، عن عضو اللجنة الوطنية التونسية للتطعيم أحلام نزار قولها: "وصل 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V لمخازن وزارة الصحة".

وأضافت أن هذه الكمية ستخصص لتطعيم 15 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي.

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مارس الحالي، بعد أن حصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 25 مركزا جهويا للقيام بعملية التطعيم وسيكون الانطلاق بتطعيم العاملين في قطاع الصحة المباشرين للمرضى والمصابين بالفيروس والمسجلين بالمنصة الإلكترونية "Evax".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تهدف من هذه الحملة إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.

ويأتي ذلك بعد يومين من تسلم تونس 93 ألفا و600 جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" الأمريكي الألماني المضاد لفيروس كورونا، حملتها طائرة حطت بمطار قرطاج الدولي.

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