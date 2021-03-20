الباز يحذر الدعاة: الترويج لختان الإناث سيواجه بعقوبات رادعة في القانون الجديد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مجلس الشيوخ سيبدأ غدا ممارسة اختصاصاته طبقا لما نص عليه الدستور، موضحا أن المجلس سينظر تعديل تقدمت به الحكومة على أحكام قانون العقوبات لتقرير عقوبة رادعة في جرائم ختان الإناث.





ولفت الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن التعديل يتضمن عقوبة لكل من طالب بختان الإناث أو يروج لها أو يشجع عليه.