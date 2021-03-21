تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021
الأحد 21/مارس/2021 - 07:59 ص
يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 21-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 21-3-2021وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود حالة البلاد، طقس حار نهارا على (القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء)، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على (القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد).
حالة الأمطار والأتربةوعن حالة الأمطار سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من (السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى) على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
وهناك أتربة عالقة على (القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومدن القناة).
نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من (السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية).
حالة البحر
وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
ويقدم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
(القاهرة 34 21 - الإسكندرية 30 19 - وادى النطرون 35 19 - طنطا 34 21 - شبين الكوم 34 21 - دمنهور 32 20 - بلطيم 31 20 - مطروح 31 16 - السلوم 31 17 - سيوة 34 20 - بورسعيد 34 19 - دمياط 34 19 - الزقازيق 34 21 - المنصورة 33 20 -الإسماعيلية 34 21 - السويس 34 21).
(العريش 33 19 - رفح 33 18 - رأس سدر 31 22 - نخل 29 17 - نويبع 31 22 - طابا 29 20 - كاترين 28 18 - الطور 30 22 - شرم الشيخ 33 22 - الغردقة 34 20 - مرسى علم 32 20 - الفيوم 35 20 - بنى سويف 36 21 - المنيا 37 20).
حالة البحر
وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
ويقدم موقع «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
(القاهرة 34 21 - الإسكندرية 30 19 - وادى النطرون 35 19 - طنطا 34 21 - شبين الكوم 34 21 - دمنهور 32 20 - بلطيم 31 20 - مطروح 31 16 - السلوم 31 17 - سيوة 34 20 - بورسعيد 34 19 - دمياط 34 19 - الزقازيق 34 21 - المنصورة 33 20 -الإسماعيلية 34 21 - السويس 34 21).
(العريش 33 19 - رفح 33 18 - رأس سدر 31 22 - نخل 29 17 - نويبع 31 22 - طابا 29 20 - كاترين 28 18 - الطور 30 22 - شرم الشيخ 33 22 - الغردقة 34 20 - مرسى علم 32 20 - الفيوم 35 20 - بنى سويف 36 21 - المنيا 37 20).
قد يهمك.. سعر الريال السعودي اليوم
(أسيوط 38 20 - سوهاج 38 21 - قنا 38 21 - الأقصر 39 22 - أسوان 39 22 - إدفو 39 22 - أبوسمبل 38 23 - الوادى الجديد 39 22 - شلاتين 33 22 - أبورماد 33 21 - حلايب 29 23 - رأس حدربة 28 22).
(أسيوط 38 20 - سوهاج 38 21 - قنا 38 21 - الأقصر 39 22 - أسوان 39 22 - إدفو 39 22 - أبوسمبل 38 23 - الوادى الجديد 39 22 - شلاتين 33 22 - أبورماد 33 21 - حلايب 29 23 - رأس حدربة 28 22).