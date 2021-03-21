تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 21-3-2021

حالة الأمطار والأتربة

وهناك أتربة عالقة على (القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومدن القناة).









حالة البحر

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.



ويقدم موقع «



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

(القاهرة 34 21 - الإسكندرية 30 19 - وادى النطرون 35 19 - طنطا 34 21 - شبين الكوم 34 21 - دمنهور 32 20 - بلطيم 31 20 - مطروح 31 16 - السلوم 31 17 - سيوة 34 20 - بورسعيد 34 19 - دمياط 34 19 - الزقازيق 34 21 - المنصورة 33 20 -الإسماعيلية 34 21 - السويس 34 21).



(العريش 33 19 - رفح 33 18 - رأس سدر 31 22 - نخل 29 17 - نويبع 31 22 - طابا 29 20 - كاترين 28 18 - الطور 30 22 - شرم الشيخ 33 22 - الغردقة 34 20 - مرسى علم 32 20 - الفيوم 35 20 - بنى سويف 36 21 - المنيا 37 20).

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(أسيوط 38 20 - سوهاج 38 21 - قنا 38 21 - الأقصر 39 22 - أسوان 39 22 - إدفو 39 22 - أبوسمبل 38 23 - الوادى الجديد 39 22 - شلاتين 33 22 - أبورماد 33 21 - حلايب 29 23 - رأس حدربة 28 22). (أسيوط 38 20 - سوهاج 38 21 - قنا 38 21 - الأقصر 39 22 - أسوان 39 22 - إدفو 39 22 - أبوسمبل 38 23 - الوادى الجديد 39 22 - شلاتين 33 22 - أبورماد 33 21 - حلايب 29 23 - رأس حدربة 28 22). نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من (السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية).وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.ويقدم موقع « الدستور » تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرى(القاهرة 34 21 - الإسكندرية 30 19 - وادى النطرون 35 19 - طنطا 34 21 - شبين الكوم 34 21 - دمنهور 32 20 - بلطيم 31 20 - مطروح 31 16 - السلوم 31 17 - سيوة 34 20 - بورسعيد 34 19 - دمياط 34 19 - الزقازيق 34 21 - المنصورة 33 20 -الإسماعيلية 34 21 - السويس 34 21).(العريش 33 19 - رفح 33 18 - رأس سدر 31 22 - نخل 29 17 - نويبع 31 22 - طابا 29 20 - كاترين 28 18 - الطور 30 22 - شرم الشيخ 33 22 - الغردقة 34 20 - مرسى علم 32 20 - الفيوم 35 20 - بنى سويف 36 21 - المنيا 37 20).