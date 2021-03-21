سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-3-2021

سعر الدينار الكويتي اليوم

أسعار الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.