تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول من موقع وزارة التربية والتعليم خلال اليومين الماضين من قبل طلاب أولى ثاني 2021 بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني وإعلان وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول يوم الخميس الثالث في شهر مارس الجاري.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول

وعلى الرغم من صدور تصريحات منسوبة لمسئولين في وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي عن الانتهاء من إعداد نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول تمهيدا لإعلانها رسميا خلال ساعات الصباح الأول من يوم الخميس الموافق 18 مارس، لم يتم إعلانها.

وقالت المصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقتها إن شركة "بيرسون" ستعلن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة، بحسب اتفاقها مع الوزارة، بصفتها المسئولة عن منصة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وبعد ساعات أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الأول الثانوي وثانية ثانوي 2021 سيتم إعلانها يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على نتيجة أولى ثانوي 202 من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من هنا .

ثانيًا: اختيار الصف الأول الثانوي التابع له.

ثالثا: كتابة كود الطالب.

رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.