رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر
السبت 20/مارس/2021 - 10:01 م
اسماء منصورطباعة
يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، على محرك البحث جوجل، حيث تم تنفيذ مبادرة الإسكان الاجتماعي علي مراحل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولة في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكافة المواطنين المصريين لضمان حياة كريمة لكافة المصريين وحرصا على رفع العبء المادي عن كاهل الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.
وفيما يلي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر في إطار حرص الدستور على توفير كافة المعلومات المهمة لجمهورها وقرائها.
2 – بعدها يتم إختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.
3 - ثم يقوم المواطن المستخق للوحدة السكنية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 –ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به او لا
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وفيما يلي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر في إطار حرص الدستور على توفير كافة المعلومات المهمة لجمهورها وقرائها.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر
- الخطوة الأولى هي الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا.
2 – بعدها يتم إختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.
3 - ثم يقوم المواطن المستخق للوحدة السكنية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.
4 –ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به او لا
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جدير بالذكر أن الوحدات التي يتك طرحها تكون بنظام التمويل العقاري الجديد، ويسمح هذا النظام بتقسيط قيمة الوحدة بحد أقصى لمدة تصل إلى 30 عاما، بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 عاما.
وفيما يخص شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر فقد بلغ عدد الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي «الإعلان العاشر»، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عي بالرقم القومي الإعلان العاشر
جدير بالذكر أن الوحدات التي يتك طرحها تكون بنظام التمويل العقاري الجديد، ويسمح هذا النظام بتقسيط قيمة الوحدة بحد أقصى لمدة تصل إلى 30 عاما، بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 عاما.
وفيما يخص شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر فقد بلغ عدد الوحدات الجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي «الإعلان العاشر»، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.