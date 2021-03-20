رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر



وفيما يلي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر في إطار حرص الدستور على توفير كافة المعلومات المهمة لجمهورها وقرائها.



الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر وفيما يلي طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر في إطار حرص الدستور على توفير كافة المعلومات المهمة لجمهورها وقرائها.



- الخطوة الأولى هي الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا .

2 – بعدها يتم إختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.



3 - ثم يقوم المواطن المستخق للوحدة السكنية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.



4 –ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به او لا 2 – بعدها يتم إختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك بعد تسجيل الدخول موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للحصول على وحدة سكنية.3 - ثم يقوم المواطن المستخق للوحدة السكنية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بكتابة رقمه القومي المكون من 14 رقمًا لطلب الحصول على وحدة سكنية.4 –ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم أحقيته بالوحدة السكنية الخاصة به او لا





يبحث المواطنون عنعلى محرك البحث جوجل، حيث تم تنفيذ مبادرة الإسكان الاجتماعي علي مراحل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالدولة في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكافة المواطنين المصريين لضمان حياة كريمة لكافة المصريين وحرصا على رفع العبء المادي عن كاهل الفئات المستحقة لشقق الإسكان الاجتماعي.

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