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منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

السبت 20/مارس/2021 - 03:31 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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خصص الاتحاد الأوروبي 2.9 مليون يورو، لتمويل مشروعين لإدارة مخاطر الكوارث في المناطق المضيفة للاجئين بأربع مناطق في أوغندا.

وقالت كارولين أدريانسن، رئيسة التعاون التنموي بالاتحاد الأوروبي في أوغندا، إن المشروعين سيعملان على تعزيز تعامل المواطنين الأوغنديين واللاجئين في المناطق الأربع أمام متغيرات مثل تغير المناخ وتأثيره على الطعام، وذلك من خلال تقوية القدرات المحلية لإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ وإدارة الموارد الطبيعية الشاملة في المناطق المضيفة للاجئين.

وسيخدم المشروعان، اللذان ستنفذهما وكالة "كير" الإغاثية ومنظمة أوكسفام في أوغندا خلال 33 شهرا، حوالي 840 ألف مواطن.

وقال المدير القطري لمنظمة أوكسفام أوغندا، فرانسيس أودوكوراش، إن المنظمة ستعمل على تقليل استغلال الغابات واستعادة أنشطة إدارة الموارد الطبيعية من خلال زيادة الوعي والتثقيف البيئي.

ومع ذلك، فقد طلب من الحكومة العمل على تطوير منهجي للسياسات والممارسات الحالية لتقليل نقاط الضعف ومخاطر الكوارث لتقليل آثارها على حياة الناس والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

من جانبه، قال أبولو جابازيرا، مدير منظمة "كير" الدولية في أوغندا، إن هذين المشروعين سيمكنان من تعزيز صمود حوالي نصف مليون شخص فقير، 60% منهم نساء، أمام التغيرات المناخية بحلول عام 2025.

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