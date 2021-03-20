إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المحال والمقاهي والمطاعم بشوارع: صفية زعلول؛ كلية الطب؛ وجاليس، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ للواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بالأسواق والمحال والمقاهي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.وشدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٦ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتوقيع غرمات فورية لعدم إرتداء الكمامة على ٥ أفراد، كما تم التفتيش علي المطاعم والمحال بمعرفة مراقب الأغذية، وتحرير ٧ محاضر صحية لعدم توافر اشتراطات صحية، وعدم حمل شهادة صحية،كما تم تحرير ١١ محضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق وأخطاء الكهرباء، و٢ محضر تموين،و كذا ٤ محاضر من ادارة الرصد البيئي لعدم توفير حاويات قمامة، وتحرير ١٠ إنذارات للمنشآت المخالفة لقوانين العمل، كما تم ضبط ٣٣حالات إشغال طريق متنوع.شارك في الحملة، ممثلين عن إدارات اشغال الطريق، ورخص المحلات،و مديريات الشئون الصحية، التموين، الطب البيطري، والقوي العاملة.