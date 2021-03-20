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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض الحكاية الأولى من مسلسل إلهام شاهين «زي القمر» الليلة

السبت 20/مارس/2021 - 01:14 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
محمد قدري
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تبدأ شبكة قنوات CBC عرض الحكاية الأولى من مسلسلها الجديد "زي القمر" باسم "حتة مني" في تمام الثامنة من مساء اليوم على القناة العامة وقناة CBC DRAMA في تمام الحادية عشرة، من خلال 5 حلقات تعرض من اليوم حتى الأربعاء.

الحكاية الأولى "حتة مني" يشارك في بطولتها كل من النجمة إلهام شاهين وأحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

المسلسل الجديد من تأليف شهيرة سلام، ومن إخراج حسام علي كأول حكاية بالعمل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيليميديا للمنتجة مها سليم، وخلال الأسبوعين القادمين تعرض حكايات أخرى بطلاتها ليلى علوي وجومانا مراد.

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