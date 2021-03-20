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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تؤكد استمرار مكافحة الاستغلال الجنسي خلال كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 09:05 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى العمل للقضاء على ما سماه "بلاء" الاستغلال والاعتداء الجنسي (SEA)" من خلال سياسة عدم التسامح المطلق مع هذه الانتهاكات، والتي تطلبت تدابير خاصة هذا العام في خضم جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تقرير سنوي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن عدد فرق الأمم المتحدة التي قدمت خطط عمل لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسي العام الماضي تضاعف أربع مرات من 50 في 2019 إلى 207.

وأضاف: "قمنا بتكثيف عملنا مع الشركاء لضمان أن تكون لديهم آليات للتبليغ عن هذه الحالات ومعالجتها، وعلى الرغم من الجائحة، واصلنا تحسين وتوسيع جهودنا للوصول إلى الضحايا وتقديم المساعدة لهم".

بدورها، ركزت المسؤولة الأممية للدفاع عن حقوق ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي جين كونورز على "منح الأولوية" لحقوق وكرامة الضحايا، مشيرة إلى أنها تبحث باستمرار عن طرق للقيام بالمزيد، لا سيما وأن الاحتياجات كبيرة.

وأوضحت كونورز أن هناك برنامج لمساعدة الضحايا في 13 دولة، والشركاء دعموا المتضررين من خلال برامج مكافحة العنف، لكن هذه البرامج تختلف من حيث الجودة والتوافر.مؤكدة أنه يجب عمل المزيد للاستجابة لاحتياجات الضحايا.ودعت إلى التركيز على حل مشاكل حضانة الأطفال، بهدف مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي.

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