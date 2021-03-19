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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام السقا يكشف عن كواليس مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال (صور)

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:28 م
عصام السقا
عصام السقا
حسين الجندي
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كشف الفنان الشاب عصام السقا عن كواليس مسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، بينما كشف عن ثلاث صور من داخل الكواليس في العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال عصام السقا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبدالخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

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