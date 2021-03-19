«دير شبيجل»: بايدن اختار تكتيكًا محفوفًا بالمخاطر مع بوتين

أعلنت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اختار تكتيكا محفوفا بالمخاطر، مما أدى إلى تفاقم الوضع مع روسيا فور وصوله إلى السلطة.وبحسب الصحيفة أن الاتصالات مع موسكو تمثل تحديا صعبا لكل زعيم أمريكي، لكن في عهد بايدن تتطور الأحداث بسرعة كبيرة، إذ لم يمر 60 يوما منذ توليه منصبه، ووصلت العلاقات مع فلاديمير بوتين بالفعل إلى أول نقطة في مستوياتها المنخفضة.ومع ذلك، ترى الصحيفة أن بايدن لن يتمكن من الالتزام بمسار المواجهة إلى الأبد، مشيرا إلى أن روسيا ذات نفوذ وكبيرة بحيث لا يمكن استبعاد التفاعل البناء معها.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يلجأ بايدن إلى استراتيجية ذات شقين، ومواصلة الخطاب الصارم مع فرض عقوبات فردية، في الوقت الذي سيسعى فيه إلى إجراء حوار بناء مع موسكو حول القضايا التي تعود بالفائدة على واشنطن.