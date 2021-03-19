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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين العرب» يدعو الشركات لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:05 م
المقاولين العرب
المقاولين العرب
علا العلاف
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رحب علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، قائلا إنه داعم ومعزز الشراكات المقاولات المصرية الحكومية والخاصة، كما رحب بسفير جمهورية العراق لدى القاهرة الدكتور أحمد الدليمي، ورؤساء اتحادات المقاولات العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الملتقي العربي الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، بحضور نائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وسفير جمهورية العراق بمصر، الدكتور أحمد الدليمي، ورئيس اتحاد المقاولين باليمن، والمهندس هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال السنافي إنني لا أخفي عليكم أن التجربة التي خضناها في مواجهة وباء كورونا لم تكن سهلة، وتتطلب تظافر الجهود الوطنية والعربية لإنقاذ قطاع المقاولات.

وأكد السنافي: واثق أننا سنتجاوز هذه المحنة باقتدار بفضل تظافر الجهود العربية والأفريقية من خلال الشراكة والتعاون المستمر ما بين اتحاد المقاولين العرب وتوأمة الاتحاد الأفريقي لمقاولات التشييد والبناء ونظرائهم.

وأوضح أنه من هذا المنطلق أجدد الدعوة إلى ضرورة تعزيز الشراكات ما بين حكومات الدول والقطاع الخاص ككل وشركات المقاولات على وجه الخصوص لإعادة لإعمار وبناء الدول المتضررة من جراء الحروب وإزالة جميع التحديات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات بين الدول العربية.

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