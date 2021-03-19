إنفوجراف.. صادرات مصر من المواد الخام
الجمعة 19/مارس/2021 - 08:45 م
دعاء أبو العزمطباعة
ارتفعت صادرات مصر من المواد الخام خلال ديسمبر الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات نحو 316 مليونا و402 ألف دولار.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الصادرات من المواد الخام والتى تضمنت الآتي:
صادرات البطاطس سجلت نحو 4 ملايين و301 ألف دولار فى ديسمبر الماضى
صادرات الطماطم الطازجة بقيمة 17 مليون 796 ألف دولار ديسمبر الماضى
صادرات الفول السوداني بلغت قيمتها 10 ملايين و642 ألف دولار
صادرات البقول الجافة وكانت قيمتها 17 مليون و52 ألف دولار
تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الصادرات من المواد الخام والتى تضمنت الآتي:
صادرات البطاطس سجلت نحو 4 ملايين و301 ألف دولار فى ديسمبر الماضى
صادرات الطماطم الطازجة بقيمة 17 مليون 796 ألف دولار ديسمبر الماضى
صادرات الفول السوداني بلغت قيمتها 10 ملايين و642 ألف دولار
صادرات البقول الجافة وكانت قيمتها 17 مليون و52 ألف دولار
تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.