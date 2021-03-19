إنفوجراف.. صادرات مصر من المواد الخام

ارتفعت صادرات مصر من المواد الخام خلال ديسمبر الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات نحو 316 مليونا و402 ألف دولار.ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الصادرات من المواد الخام والتى تضمنت الآتي:صادرات البطاطس سجلت نحو 4 ملايين و301 ألف دولار فى ديسمبر الماضىصادرات الطماطم الطازجة بقيمة 17 مليون 796 ألف دولار ديسمبر الماضىصادرات الفول السوداني بلغت قيمتها 10 ملايين و642 ألف دولارصادرات البقول الجافة وكانت قيمتها 17 مليون و52 ألف دولارتراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال ديسمبر 2020.