واشنطن: على الصين الالتزام بالقواعد الدولية والحفاظ على الاستقرار العالمي

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم، إنها أكدت على المسئولين الصينيين في اجتماعات ألاسكا أهمية الالتزام بالقواعد الدولية والحفاظ على الاستقرار العالمي.واتهمت الولايات المتحدة الصين بـ«الغوغائية» والتركيز على القيام بـ«استعراض بدلا من النقاشات الجوهرية» في افتتاح اجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية، الخميس في ألاسكا، هو الأول منذ انتخاب جو بايدن رئيسا.وانتقد مسؤول أمريكي كبير في أنكوراج في ألاسكا، حيث يعقد الاجتماع يومي الخميس والجمعة، بشكل خاص المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي لأنه "انتهك البروتوكول على الفور" ببيانٍ افتتاحيّ طويل بدلًا من خطاب قصير مدته دقيقتان متفق عليه مسبقًا.