كوريا الجنوبية تؤكد رغبتها بالمشاركة في إعمار وبناء العراق

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، رغبتها بالمشاركة في عمليات الأعمار والبناء في العراق.

وقال مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه استقبل بمكتبه السفير الكوري الجنوبي جانغ كيونغ ووك".

وبحث حمودي مع السفير الكوري "العلاقة الثنائية بين العراق وكوريا، وكيفية إيجاد السبل من أجل دعم الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين"، مشددًا على ضرورة "تفعيل العلاقات بين البلدين، من خلال تشكيل جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية".

من جانبه، أكد سفير كوريا الجنوبية أن "بلده ترغب بالمشاركة في عمليات الإعمار والبناء في العراق، وتدعم بشكل كبير الاستقرار في هذا البلد"، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا على المستوى الرياضي، مؤكدًا أن فرق رياضية ستصل العراق قريبًا للمشاركة في فعاليات رياضية عديدة.