غدا.. عرض «تأتون من بعيد» بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

يستأنف نادى سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب عروضه السينمائية غدآ السبت الموافق ٢٠ مارس بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية في تمام السادسة مساء.ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" للمخرجة "أمل رمسيس"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية، تشتت وافترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التي شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التي شارك فيها الأب في النضال ضد الفاشية، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية ثم الحرب الأهلية اللبنانية.وحصل فيلم «تأتون من بعيد» لأمل رمسيس على جائزة «لجنة اتحاد نقاد السينما الإفريقية»، وجائزة «الفيبريسى». بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الفيلم مع الجمهور.يذكر أن نادى سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.