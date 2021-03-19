استولى على 7.3 مليون جنيه.. ضبط «مستريح المستشفيات» بالمنصورة

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إنشاء وإدارة المستشفيات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (7٫300٫000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.