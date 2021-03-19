500 مليون دولار من البنك الدولى لمساعدة بنجلاديش فى حملة التطعيم ضد كورونا

أعلن البنك الدولي في بيان عبر البريد الإلكتروني عن أنه سوف يقدم قروضًا بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة بنجلاديش في تطعيم 54 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن بنجلاديش سوف تستخدم القروض لشراء اللقاحات وتوسيع منشآت التخزين وتوزيع جرعات التطعيم على قرابة 31 بالمئة من سكانها.وسوف تخصص هذه القروض لصالح برنامج حكومة بنجلاديش لتطعيم أربعين بالمئة من سكانها خلال المرحلة الأولى من الحملة وبهذا التمويل الإضافي، تصل قيمة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبرنامج إلى 600 مليون دولار.