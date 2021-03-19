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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى فى مهمة لتعزيز العلاقات مع الهند

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:57 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وكالات
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توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نيودلهي اليوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف لتعزيز
أواصر الأمن، حاملًا رسالة من عضو كبير بمجلس الشيوخ يحثه فيها على إبلاغ الهند باعتراض واشنطن على خطط شرائها أنظمة دفاع جوي روسية.

وهذه أول زيارة للهند يقوم بها مسئول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن وتجيء في إطار جهود لتشكيل تحالف يهدف للتصدي لاتساع نفوذ الصين بالمنطقة.

وعقد قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وهي دول تشكل ما يعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي، أول اجتماع قمة لهم الأسبوع الماضي وتعهدوا بالعمل معًا لضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي والتعاون في مجال الأمن البحري والسيبراني في مواجهة التحديات التي تشكلها الصين.

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