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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19-3-2021

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:46 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، تشهد أسواق مواد البناء في مصر استقرارًا في سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاع السعر بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و50 جنيها في سعر طن الأسمنت.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19-3-2021

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:

تتراوح اسعار حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى 13450 جنيهًا

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيهًا "نولون" قبل تسليمه للعميل.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه في الأسواق المصرية، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وأسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، وأسمنت رويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما أسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

كما جاءت أسعار الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

طن أسمنت شركة العامرية بـ920 جنيها في الإسكندرية

سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بورتلاند بـ855 جنيها

سعر طن أسمنت شركة المنيا بـ780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى بـ778 جنيها

سعر طن أسمنت شركة المصرية (المخصوص) بـ800

سعر طن أسمنت بنى سويف بـ763 جنيها

سعر طن أسمنت شركة سيناء بـ785 جنيها

سعر طن أسمنت شركة مصر بنى سويف بـ795 جنيها

سعر طن أسمنت شركة السويدى بـ855 جنيها

سعر طن أسمنت شركة جنوب الوادى بـ780 جنيها

سعر طن أسمنت شركة المسلح بـ748 جنيها

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