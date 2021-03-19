يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 19-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.محليًا، تشهد أسواق مواد البناء في مصر استقرارًا في سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاع السعر بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و50 جنيها في سعر طن الأسمنت.أسعار الحديد اليوموجاءت أسعار الحديد داخل السوق المحلية كالتالى:تتراوح اسعار حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطنسعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيهسعر طن الحديد الاستثمارى 13450 جنيهًايضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيهًا "نولون" قبل تسليمه للعميل.أسعار الأسمنت اليومسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه في الأسواق المصرية، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وأسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، وأسمنت رويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما أسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.كما جاءت أسعار الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:طن أسمنت شركة العامرية بـ920 جنيها في الإسكندريةسعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بورتلاند بـ855 جنيهاسعر طن أسمنت شركة المنيا بـ780 في القاهرةسعر طن أسمنت شركة المصرى بـ778 جنيهاسعر طن أسمنت شركة المصرية (المخصوص) بـ800سعر طن أسمنت بنى سويف بـ763 جنيهاسعر طن أسمنت شركة سيناء بـ785 جنيهاسعر طن أسمنت شركة مصر بنى سويف بـ795 جنيهاسعر طن أسمنت شركة السويدى بـ855 جنيهاسعر طن أسمنت شركة جنوب الوادى بـ780 جنيهاسعر طن أسمنت شركة المسلح بـ748 جنيها