السجن 3 سنوات لصياد للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري صياد بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.ترجع أحداث القضية رقم 9310 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك يفيد بالقبض على المتهم بعد محاولته الفرار وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بأنه أثناء المرور الأمنى على شوارع القسم حاول المتهم ر.ع.ع،21 سنة صياد الفرار وعقب ذلك سقط منه خمسة عشر قطع لمخدر الحشيش.وتم ضبطه وعثر معه على مبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة وهاتف محمول للاتصال بعملائه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني وسكرتارية فايز القطعاني ومصطفى أبو يسر.