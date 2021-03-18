بايدن يوفد عضوا بـ«الشيوخ الأمريكي» لإثيوبيا لبحث أزمة تيجراي

أوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن السيناتور كريس كونز إلى إثيوبيا للقاء رئيس الوزراء أبي أحمد وإبلاغه "بالقلق العميق" الذي تشعر به أمريكا فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي شمال البلاد.وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن في بيان اليوم الخميس إن كونز سيتشاور أيضا مع الاتحاد الأفريقي.