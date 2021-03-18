فلسطين ولتوانيا تبحثان تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

بحث وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، مع رئيس مكتب تمثيل جمهورية لتوانيا بيرتاس فينيسكايتيس، آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.وأكد أبوسيف- خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة البيرة، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- سعي فلسطين إلى تعميق علاقاتها الثقافية مع بلدان العالم لتعريفها بثقافة الشعب الفلسطيني ومنجزه الإبداعي والفكري ومساهمته الكبيرة في الثقافة.وتطرق الطرفان للتعاون المزمع ضمن احتفالات فلسطين ببيت لحم عاصمة للثقافة العربية، واحتفالات لتوانيا بـ"كوناس" عاصمة للثقافة الأوروبية، مؤكدين أهمية تنظيم فعاليات مشتركة لتعميق الفهم الشعبي لثقافة البلدين.ووضع أبوسيف الضيف بصورة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق القطاع الثقافي خاصة، وما تتعرض له العاصمة "القدس" والمؤسسات الثقافية العاملة هناك.وصرحت وزارة الثقافة- في بيان اليوم- بأن بلدية الخليل وبلدية كوناس وبلدية بيت ساحور وبلدية يوتينا وقّعت اتفاقيات توأمة، كما يتم العمل على تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع جمهورية لتوانيا.