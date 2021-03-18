انتحار طفل شنقًا بسبب انفصال والديه بأوسيم

لقى طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، بعدما أقدم على شنق نفسه، بسبب أزمة نفسية عقب انفصال والديه بمنطقة أوسيم بالجيزة.ورد بلاغ إلى قسم شرطة أوسم بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفل، معلق بحبل داخل منزله.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 13 عامًاـ وأقدم على الانتحار بسبب أزمة نفسية عقب انفصال والديه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.