الصحة: حملة لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا خلال رمضان

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستشن حملة لتوعية المواطنين بمخاطر التجمعات بين المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وتأثيرها على انتشار فيروس كورونا.وأوضح المصدر أن هذه الحملة سيتم تدشينها تخوفا من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة نتيجة للتجمعات.وأشار المصدر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كانت قد حذرت من ارتفاع مرتقب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر رمضان وعقب انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".