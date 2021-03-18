رابط تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021.. وخطوات تسجيل البيانات بالتفصيل

يسارع الكثير من المواطنين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021 إلكترونيا وذلك تخفيفا على طلاب شهادات الدبلومات الفنية بنظاميها (3-5) سنوات خاصة في ظل الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.





رابط تسجيل بيانات استمارة الدبلومات الفنية 2021





يمكن لطلاب الدبلومات الفنية استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لتسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات الإلكترونية للعام الدراسي الحالي (2020 _ 2021)، وذلك عقب الحصول على كود الطالب من المدرسة المقيد بها وذلك حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يحض على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار عدوى الفيروس اللعين الذي يقضي على الخلايا المناعية ويتسبب في الوفاة الفورية.





خطوات تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية في استمارة الامتحانات 2021





يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بنظاميها ( 3 _ 5 ) سنوات اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) إلكترونيا :-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي المخصص لتسجيل استمارة الامتحانات من خلال هذا الرابط ( من هنا

استخدام بريد الطالب الالكتروني الموحد ( البريد الالكتروني و الباسورد)





كتابة اسم المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والمحافظة





كتابة بيانات اسم الطالب رباعي





كتابة الرقم القومي للطالب





كتابة الكود الخاص بالطالب الذي حصل عليه من المدرسة





تحميل المستندات المطلوبة (صورة شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر، وصورة شخصية حديثة)





الضغط على زر حفظ





طباعة استمارة الدبلومات الفنية والاحتفاظ بها





اقرأ أيضاً





كيفية تقديم شكوى في حالة وجود أخطاء باستمارة الامتحانات



