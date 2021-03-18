مسئول روسي: استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن لن يكون رد الفعل الأخير

كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، عن مطالب روسيا بعد الهجوم الأمريكي الحاد.وقال كوساتشوف، وفقا لوكالة نوفوسيتي، إن استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن للتشاور لن يكون آخر خطوة لها، إذا لم تفسر واشنطن تصريحات بايدن حول بوتين ولم تعتذر عنها.وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن مثل هذه التقييمات الصادرة من لسان رئيس دولة (بايدن) ليست مقبولة، وتؤدي إلى توتر العلاقات الروسية الأمريكية.وأضاف: "إن استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن للتشاور يعد رد فعل سريعا وكافيا وصحيحًا وحيدًا في مثل هذه الحالة، وأعتقد أنه لن يكون رد الفعل الأخير، إذا لم يقدم الجانب الأمريكي توضيحات بشأنها (تصريحات بايدن حول بوتين) ولم يعتذر عنها".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "وفق رأي الخبراء تسقط قنبلة في أي مكان من العام كل 12 دقيقة"، داعيا بايدن للتعليق على ذلك.