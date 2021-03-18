



رابط نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم





منذ تطبيق نظام الثانوية العامة الحديث الذي يعتمد على التابلت المدرسي، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن درجات الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين من خلال هذا الرابط ( من هنا )، ويمكن استخدام حاليا خلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يتفشى الفيروس أكثر داخل الأماكن المغلقة رديئة التهوية حيث يتجمع الفيروس على الأسطح الجامدة وينتقل من شخص لآخر عن طريق لمس تلك الأسطح المحتوية على الفيروس.





كيفية الاستعلام عن درجات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا





يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم ودرجاتهم بالتفصيل بالفصلين الدراسيين الأول والثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي باتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة النتائج





تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه ( الأول، الثاني)





كتابة الرقم القومي للطالب





اختيار المحافظة والمنطقة التعليمية و المدرسة المقيد بها





كتابة رقم جلوس الطالب





الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة





اقرأ أيضاً









الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوى





عقب استحداث نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي والذي يعتمد على التعليم الالكتروني عن طريق التابلت المدرسي والمنصات الإلكترونية اعتمادا كليا، أصبح هناك إلحاح شديد على وجود الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم، وذلك لاستكمال تطبيق النظام التعليمي والذي تم الاستفادة منه أثناء اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.





مراعاة للحالة النفسية والتي عليها طلاب الصف الأول الثانوي حاليا من قلق بالغ حيال درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول والذي انعقد إلكترونيا منذ أيام، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا عبر الرابط الرسمي للاستعلام عنيمكن من خلاله معرفة درجاتهم بالتفصيل حيث حظى الرابط على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.